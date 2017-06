Gb: Corbyn, posso ancora diventare primo ministro

Il leader laburista ritiene di poter estromettere Theresa May "in una questione di giorni" dopo il sorprendente risultato alle elezioni di giovedì in Gran Bretagna.

"Theresa May è stata a Buckingham Palace, sta tentando di formare un governo. Ora dovrà presentare un programma in Parlamento e noi - ovviamente - lo modificheremo. C'è la possibilità di annullarlo e faremo in modo di spingere per questo", ha detto Corbyn. E ancora: "Abbiamo un mandato per affrontare questioni quali povertà, giustizia e diseguaglianza in Gran Bretagna. Vogliamo porre fine all'austerità e investire in questo Paese ed è quello che faremo. Quasi 13 milioni di persone ci hanno votato per farlo. Ecco perché sono qui".