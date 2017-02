Gb: fallimento catena Bhs, ex boss deve pagare 420 milioni

In base a un accordo col Pensions Regulator, organismo pubblico per la tutela previdenziale, l'ex boss si impegna a versare 363 milioni di sterline (420 milioni di euro) per il fondo pensione della società, permettendo così agli ex dipendenti di poter godere dei contributi versati.

Green era finito sotto accusa da parte del Parlamento di Westminster che ne aveva chiesto la revoca del cavalierato e del titolo di 'sir' concesso a suo tempo dalla regina. Titolo che però Green può ancora vantare.