Gb: festa in famiglia per i 35 anni di Kate

La Duchessa di Cambridge festeggia oggi il suo 35esimo compleanno, ma lo farà in forma privata - secondo le indiscrezioni raccolte dal Mail online - in vista dei suoi primi impegni di inizio anno.

Kate Middleton trascorrerà la giornata in famiglia in compagnia del principe William e dei figli George e Charlotte, scrive il tabloid, mentre già mercoledì l'attendono i suoi primi due impegni pubblici del 2017. Il primo al Centro Nazionale Anna Freud per i bambini e le famiglie in un quartiere nord di Londra ed il secondo - con il consorte - in un altro centro per l'infanzia ma questa volta a Stratford, a est di Londra.