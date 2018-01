Gb: "Via i senzatetto per nozze Harry", bufera su Windsor

Colpa dell'iniziativa shock portata avanti dal leader del distretto di Windsor, dove si svolgeranno le nozze il 19 maggio: ha chiesto infatti di rimuovere i senzatetto in occasione dell'evento storico per i sudditi di sua maestà e destinato a richiamare migliaia di visitatori nella cittadina.

Il conservatore Simon Dudley, a capo del Royal Borough di Windsor e Maidenhead, ha perfino scritto alla Thames Valley Police una lettera, vista dal Guardian, in cui chiede l'intervento delle forze dell'ordine per contrastare "l'accattonaggio aggressivo e l'intimidazione" di chi dorme per strada.

Si è scatenata una bufera contro di lui, con in testa la stessa premier conservatrice Theresa May, che si è detta "in disaccordo" col responsabile locale del suo partito. Non solo, la prima ministra, che fra l'altro è diretta interessata in quanto eletta come deputata a Maidenhead, ha ricordato che le autorità locali devono invece collaborare con la polizia per assicurare che venga data una sistemazione agli homeless.