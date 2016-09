GB: il dopo Farage è donna, Diane James a vertice Ukip

La James, già vicepresidente dell'Ukip, si è fatta notare in passato per dichiarazioni di stima nei confronti del presidente russo Vladimir Putin.

Diane James, candidatasi in extremis, ha ottenuto 8451 voti superato i quattro contendenti rimasti in lizza: Lisa Duffy (seconda a 4591), Bill Etheridge, Phillip Broughton e Liz Jones nell'ordine.

Militante Tory fino al 2007, incarna una linea di sostanziale continuità con Farage, ma anche un volto compassato e meno barricadiero di altri candidati.

Nel suo discorso d'investitura ha peraltro subito premesso di non voler "essere un'imitazione" mal riuscita del carismatico leader uscente (a cui ha reso omaggio). Mentre è tornata a innalzare il vessillo della Brexit, avvertendo che "il popolo tornerà a radunarsi" se il risultato del referendum del 23 giugno sul divorzio dall'Ue dovesse essere annacquato.

Funzionaria della sanità pubblica britannica e donna d'affari, Diane James si è dedicata alla politica attiva nell'ultimo decennio con l'euroscetticismo come punto di riferimento fermo. Negli ultimi tempi era stata responsabile del partito per gli affari interni, di fatto una sorta di ministro dell'Interno dell'Ukip.

Prima della sua elezione, svoltosi all'insegna dello slogan 'Winning for Britain', Farage ha tenuto un discorso di commiato. "Ho dato tutto me stesso all'Ukip", ha affermato l'ex leader con toni emozionati. Si è mostrato sicuro che il partito abbia prospettive di crescita anche dopo l'epilogo vittorioso della battaglia referendaria e che "non si sfalderà'" malgrado le divisioni e le defezioni delle ultime settimane.