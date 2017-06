GB: Irlanda del Nord, non c'è accordo ma negoziati continuano

Non è stato raggiunto un accordo fra i repubblicani del Sinn Fein e gli unionisti del DUP per ricostituire un governo di unità nazionale nell'Irlanda del Nord alla scadenza fissata per le 17 ora Svizzera ma è stata concessa una ulteriore proroga delle trattative.