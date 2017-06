Gb: Johnny Depp scherza e allude ad assassinio Trump

Giunto all'annuale manifestazione nel sud dell'Inghilterra per presentare il suo film del 2004 The Libertine, Depp ha detto che Trump "ha bisogno di aiuto", aggiungendo che "ci sono molti luoghi oscuri dove potrebbe andare".

E poi: "Non sto insinuando niente. A proposito, questo finirà sulla stampa e sarà orribile, ma quando stata l'ultima volta che un attore ha assassinato un presidente?". Il 54enne protagonista della serie Pirati dei Caraibi ha tenuto a precisare di non essere un attore, ma di mentire per vivere. Ed ha continuato, riferendosi all'uccisione di Abraham Lincoln da parte dell'attore John Wilkes Booth nel 1865: "Ne è passato di tempo, forse è arrivato il momento".