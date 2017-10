Gb: Kate, prima apparizione pubblica dopo annuncio gravidanza

Lo scrivono i tabloid britannici precisando che la duchessa di Cambridge che soffre di forti nausee non era apparsa in pubblico neanche in occasione del primo giorno di scuola del principe George.

L'occasione è stata un evento organizzato questa sera a palazzo per il World Mental Health Day. Kate si è presentata insieme al principe William e al fratello Harry. La duchessa era vestita con un accollato abito color carta da zucchero che lasciava appena intuire una pancetta da 12 settimane.

Fonti di Palazzo hanno riferito che la duchessa, 35 anni, soffre ancora di nausee ma che le sue condizioni stanno migliorando, riporta il Daily Mail.