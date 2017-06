Gb: Londra, uomo arrestato davanti a moschea

Secondo il tabloid Mirror, che cita un testimone oculare, l'uomo - sulla trentina - "gridava frasi offensive e minacce". Secondo altre fonti, aveva in mano una pistola, ma in seguito la polizia ha reso noto che si trattava di un calzascarpe preso dalla moschea ed ha escluso un possibile collegamento con un atto terroristico. In un primo momento, tuttavia, si pensava che l'uomo volesse colpire i fedeli musulmani che frequentano la moschea.

L'episodio segue l'attacco di lunedì a Finsbury Park che ha provocato un morto e 10 feriti.