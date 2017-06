Gb: media, piano May per Brexit a rischio naufragio

È a rischio naufragio il piano di Theresa May per la Brexit.

Lo affermano in prima pagina il Times e il Daily Telegraph secondo cui la premier conservatrice - che non può nemmeno contare su una maggioranza ai Comuni, non essendo stato ancora concluso un accordo di governo con gli unionisti nordirlandesi del Dup - potrebbe non riuscire a far approvare le otto cruciali proposte di legge che devono sostituire la complessa normativa europea nelle materie più diverse, dall'immigrazione fino alla pesca e all'agricoltura.

May ha tentato attraverso il Queen's Speech, pronunciato ieri dalla regina Elisabetta a Westminster, di andare avanti nonostante i tanti ostacoli che le si prospettano. Ma potrebbe segnare una battuta d'arresto l'ostruzionismo che intendono opporre alcuni deputati ai Comuni, i membri di Labour e libdem della Camera dei Lord e infine anche il Parlamento scozzese, che si deve esprimere su alcune delle materie al centro della riforma legislativa in base al principio di devoluzione dei poteri.