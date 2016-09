Gb: messe in circolazione banconote da 5 sterline di plastica

Dopo gli esperimenti in laboratorio, gli annunci e la dimostrazione ufficiale da oggi viene messa in circolazione in Gran Bretagna la nuova banconota da 5 sterline, realizzata in materiale plastico e per questo resistente all'acqua.

Ed è iniziata la corsa per accaparrarsi le prime emissioni anche se la distribuzione in Inghilterra e Galles, come spiega la Bbc, è all'inizio limitata e servirà tempo perché il biglietto trovi posto nei portafogli di tutti i britannici.

I primi a distribuire le banconote sono stati i bancomat di Londra, Manchester, Birmingham, Leeds, Hull e Cardiff. Il governatore della Bank of England, Mark Carney, ha detto che i nuovi biglietti saranno più puliti, sicuri e resistenti rispetto a quelli precedenti.

Realizzata non in trama cartacea ricavata dal cotone come in passato la nuova banconota è illustrata sul retro con il ritratto di Winston Churchill, con un omaggio al primo ministro vincitore della II guerra mondiale, che rimpiazza Elizabeth Fry, riformatrice del sistema carcerario della vecchia Inghilterra. Mentre sul fronte, come per ogni altra moneta o banconota del regno, il volto resta quello immutabile di sua maestà la regina.