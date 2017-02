Gb: Mirror, auto investe pedoni a Londra, almeno 5 feriti

Un'auto ha investito un gruppo di pedoni a Londra, ferendo almeno cinque persone, tutte ricoverate in ospedale, prima di sfracellarsi contro un muro.

Secondo The Mirror online, l'incidente si è verificato questa mattina a Bromley road a Bellingham, intorno alle 8.20 locali.

Non si hanno al momento maggiori dettagli ma al momento sembra essere un semplice incidente e non un atto deliberato. Non sono note le condizioni dei feriti.