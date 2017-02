GB, muore a 36 anni star Trono di Spade, uomo più alto Gb

Fingleton era nato a Durham ed aveva studiato alla University of North Carolina, negli Stati Uniti, prima di intraprendere una carriera da professionista nel basket in Spagna, Cina, Italia, Grecia e Inghilterra.

Poi aveva iniziato la carriera da attore, partecipando tra le altre cose a 'X-Men', 'Doctor Who' e, soprattutto, alla fortunatissima serie americana della Hbo 'Il Trono di Spade', nei panni del gigante Mag the Mighty.

Nel 2007, riferendosi ai suoi oltre 2 metri e trenta di altezza, aveva detto di sé: "So di suscitare un po' di scalpore ovunque vada, con le persone che tirano fuori le macchine fotografiche, ma la cosa non mi preoccupa". Anzi, "Non sono mai stato in imbarazzo per la mia altezza, in realtà mi piacciono le mie dimensioni, mi rendono unico e originale".