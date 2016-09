Gb: nozze in vista fra principessa e proprietario night club

Fiori d'arancio in vista per un'altra principessa reale britannica, la 26enne Eugenie, figlia secondogenita del principe Andrea e di 'Fergie la rossa' (al secolo, Sarah Ferguson). Parola di tabloid.

La 'rivelazione' arriva questa volta dal Sunday Express, a dar retta al quale Eugenie potrebbe essere impalmata già nel 2017 dal fidanzato 29enne James Brooksbank, titolare di un night club a Londra, con il quale fa coppia fissa da sei anni, e pare abbia già chiesto il permesso a Elisabetta II.

Il giornale sostiene d'avere intercettato la coppia in Scozia in questi giorni e di aver appreso di una tappa non casuale al castello di Balmoral, residenza scozzese di Sua Maesta', dove Eugenie - che nella capitale del regno gestisce una galleria d'arte - avrebbe invocato appunto la benedizione della nonna regina alle nozze.

Ostacoli non sembrano essercene, insiste l'Express, e le solite fonti anonime 'bene informate' fanno sapere che "il principe Andrea e Sarah Ferguson sono al settimo cielo": in attesa di portare all'altare la figlia minore.