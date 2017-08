Gb: nube tossica nel Sussex, soccorse 150 persone

La polizia locale afferma che si tratta di problemi medici di lieve entità, fra cui irritazione agli occhi, mal di gola e nausea, sottolineando che l'allarme è rientrato.

E' stata avviata una indagine per risalire all'origine del fenomeno e si esclude che la nube potesse arrivare dalla Francia. Si è giunti a questa conclusione tramite una analisi dei modelli meteorologici. In passato c'erano stati casi di sostanze chimiche di industrie del continente trasportate dal vento in Inghilterra.