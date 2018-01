Gb: sì a rilascio tassista stupratore seriale, è polemica

Secondo la Bbc, era stato incarcerato nell'aprile del 2009 dopo una condanna minima di otto anni: il giudice aveva stabilito che l'uomo venisse liberato solo quando non fosse più ritenuto un pericolo per le donne.

Worboys ha trascorso dietro le sbarre meno di dieci anni. Mentre si trovava in carcere molte altre presunte vittime si erano fatte avanti denunciando le violenze subite dal tassista. La decisione del rilascio è stata fortemente criticata. Per Fay Maxted, a capo dell'associazione The Survivors Trust, tutto questo è "molto allarmante per le vittime".