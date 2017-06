Gb: Sturgeon farà annuncio su referendum Scozia

La leader scozzese Nicola Sturgeon ha deciso a sorpresa di fare oggi un annuncio al Parlamento di Edimburgo sul secondo referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito.

La 'first minister' ha affermato su Twitter di voler discutere del futuro della 'nazione' dopo le elezioni, dove il suo Snp ha perso 21 seggi.

In precedenza aveva chiesto che si tenesse la nuova consultazione, resasi necessaria secondo il governo di Edimburgo in risposta alla Brexit alla quale si erano opposti in maggioranza gli elettori scozzesi, nell'autunno del 2018 o nella primavera del 2019.