Gb: verdura razionata nei supermercati, 'maltempo in Spagna'

Due fra le più importanti catene del Paese, Tesco e Morrisons, stanno limitando la quantità acquistabile di alcune verdure, fra cui insalata e broccoli, a causa dei problemi di approvvigionamento dovuti "all'ondata di maltempo che ha colpito la Spagna".

I clienti possono comprare un numero limitato di confezioni per evitare che qualcuno faccia incetta, in quanto si teme che questo problema duri a lungo.

In rapido aumento anche i prezzi: Lidl ad esempio ha portato quelli della lattuga da 42 pence a 1,19 sterline. Un portavoce della premier Theresa May ha detto che il governo è a conoscenza della situazione e che il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) la sta "tenendo sotto controllo".