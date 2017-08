GE: 4 anni per aver pugnalato infermiera in istituto psichiatrico

Il Tribunale correzionale di Ginevra ha condannato oggi a quattro anni di carcere un ventenne che nell'aprile 2016 aveva accoltellato un'infermiera della clinica psichiatrica della quale era ospite. La pena sarà sostituita con un collocamento in un istituto chiuso.

Il giovane ha spiegato ai giudici di aver voluto uccidere un altro paziente che l'aveva insultato e minacciato. Non riuscendo a trovarlo e in preda alla collera ha aggredito un'infermiera con un coltello che aveva comperato poco prima in un supermercato.

La donna era stata ferita a due riprese sulla spalla e l'aveva scampata soltanto grazie all'intervento di un collega.

La colpa del ventenne è stata ritenuta pesante della Corte: l'imputato si è mostrato determinato e la sua vittima è sfuggita alla morte soltanto per un colpo di fortuna, ha sottolineato. La pena inflitta è conforme a quella richiesta dalla pubblica accusa.

Afflitto da gravi turbe psichiche e in preda ad allucinazioni, il giovane sconterà la pena in un istituto chiuso.