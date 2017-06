GE: arrestato presunto terrorista a Meyrin

Lo ha indicato oggi il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), confermando un'informazione di Le Temps e della Tribune de Genève.

Il presunto terrorista è accusato di aver violato la legge federale che vieta i gruppi Al Qaida e Stato islamico nonché le organizzazioni associate. Gli viene in particolare rimproverato di aver sostenuto o partecipato a un'organizzazione criminale, ha precisato l'MPC. A causa del segreto istruttorio, la procura federale non fornisce altre indicazioni.

L'MPC non conferma peraltro i dettagli rivelati dai giornali ginevrini, ossia che si tratterebbe di un padre di famiglia tunisino sui 40 anni arrestato a Meyrin. L'uomo svolgerebbe un ruolo importante nella Svizzera romanda per il reclutamento di jihadisti da inviare in Siria e in Iraq.

Sempre stando a Le Temps e alla Tribune de Genève, il presunto terrorista avrebbe inoltre contatti con un Belga accusato di aver progettato un attentato nel suo Paese.