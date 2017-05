GE: caso Adeline, Fabrice A. per il momento incurabile

Non esistono attualmente cure che permettano di ridurre il forte rischio di recidiva di Fabrice A., processato da lunedì a Ginevra per aver ucciso la socioterapeuta Adeline nel settembre 2013.

Lo hanno indicato oggi i due periti psichiatrici svizzeri che hanno analizzato la personalità dell'imputato.

Sono stati effettuati esperimenti, in particolare in carceri in Francia, ma per il momento non hanno dato prova di essere efficaci, ha detto uno dei due psichiatri, il dottor Eric Luke, rispondendo a una domanda del procuratore generale Olivier Jornot.

Secondo la sua collega Alexandra Rageth, Fabrice A. era in preda a pulsioni di sgozzamento ben prima che tagliasse la gola ad Adeline approfittando di un'uscita accompagnata dal centro di reinserimento La Pâquerette, presso il quale la 34enne lavorava. I film che guardava durante il suo soggiorno ne sono chiari esempi, ha sostenuto Luke.

Nel processo è stata più volte evocata in particolare la scena del film "Braveheart" in cui una donna viene sgozzata mentre è legata ad un albero.

Si è inoltre appreso che un giorno Fabrice A. aveva mostrato al compagno di Adeline, che come lei lavorava alla Pâquerette, una foto su internet della casa abbandonata presso la quale ha poi sgozzato la terapeuta, chiedendogli se gli piacesse la fine del film "Seven", in cui l'eroe scopre che la moglie è stata assassinata dal serial killer cui stava dando la caccia.

Simon Ntah, l'avvocato della famiglia di Adeline, ha interrogato i due esperti su questo episodio. A loro avviso, esso è particolarmente indicativo: "facciamo fatica a credere che l'imputato non intendesse nulla di particolare in quel preciso momento", ha risposto Alexandra Rageth.

La famiglia della vittima sarà ascoltata domani, quando riprenderà il processo. Il procuratore generale Jornot terrà poi la sua requisitoria.

Venerdì sarà la volta degli avvocati della parte civile, poi la parola passerà alla difesa.