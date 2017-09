GE: due marionette giganti in città, atteso un milione visitatori

Questo poetico e magico spettacolo di strada dovrebbe attirare nel cantone lemanico un milione di visitatori sull'arco di tre giorni.

"È un progetto senza precedenti per Ginevra", secondo il municipale responsabile della cultura della Città, Sami Kanaan, che ha organizzato la venuta della "Saga des Géants" in collaborazione con il direttore generale del Théâtre de Carouge Jean Liermier.

Si tratta della prima visita in Svizzera dello spettacolo ideato dalla Compagnie Royal de Luxe di Nantes (F). Le marionette giganti sono nate nel 1993 a Le Havre (F) e da allora sono state ammirate da decine di milioni di persone nel mondo.

La nonna, una "gigantessa" alta otto metri, del peso di 1,8 tonnellate e le cui scarpe recano la misura 206,5, fuma la pipa, sputa e scoreggia in pubblico. La 85enne racconta storie in una lingua tutta sua e trascina con sé un baule contenente la sua autobiografia.

La sua nipotina, una bimba di circa sei anni alta 5,5 metri e del peso di 800 chili, mangia le caramelle e va in monopattino. Per far muovere le due marionette in legno e silicone è necessaria l'assistenza di 58 persone, 31 per la nonna e 27 per la nipotina.

Per concretizzare il progetto, a Ginevra è stata creata un'apposita associazione, che gestisce un budget di 2,2 milioni di franchi, di cui 1,8 milioni sono stati finanziati da sponsor privati.

Le misure di sicurezza allestite per l'occasione sono anch'esse senza precedenti nella città di Calvino, il cui centro sarà praticamente inaccessibile al traffico e protetto da circa 250 blocchi di cemento. La polizia ginevrina beneficerà di rinforzi provenienti dagli altri cantoni latini.

L'azienda dei trasporti pubblici, dal canto suo, ha modificato gli itinerari di 30 linee urbane e ha allestito una rete inedita di trasporto nel centro e a Carouge, mentre le FFS aumenteranno le cadenze dei treni.

Alla venuta delle marionette giganti in Svizzera parteciperanno attivamente anche altri cantoni: il Vallese ha regalato alla bimba un paio di sci, Basilea un Leckerli di un metro quadro, Zurigo un Tirggel (un biscotto), La Chaux-de-Fonds un nano, Losanna un berretto e Ginevra una bottiglia di vino, anch'essa gigante.