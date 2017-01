GE: due uomini in condizioni critiche dopo aggressione

Due uomini di 36 e 37 anni versano in condizioni critiche dopo un'aggressione subita nella notte tra venerdì e sabato a Ginevra. Le vittime sono state malmenate da diverse persone nel quartiere St-Jean.

Dando notizia del fatto oggi, il Ministero pubblico di Ginevra lancia un appello agli eventuali testimoni. Il fatto si è svolto per strada verso la 01:10 in prossimità dei binari coperti delle FFS, nonché davanti alla chiesa protestante di St-Jean, precisa il comunicato del Ministero pubblico. Non sono finora noti i motivi dell'aggressione.