GE: l'Università accetta 35 rifugiati in programma integrazione

In patria sono stati costretti ad interrompere gli studi o hanno già portato a termine uno o più cicli di formazione.

Ammessi in qualità di uditori, i rifugiati assisteranno alle lezioni e beneficeranno di corsi di francese, in vista della loro ammissione nel cursus regolare, indica l'ateneo oggi. Per i due semestri presi in considerazione dal programma Horizon Académique, i rifugiati saranno pure assistiti da studenti volontari, che li aiuteranno ad integrarsi all'Università e a sbrigare le pratiche amministrative.

Al programma si sono iscritti 84 candidati, fra i quali è stata operata una pre-selezione. Gli aspiranti sono stati sottoposti successivamente ad un test di lingua francese. Le 35 persone accettate frequenteranno i corsi della Facoltà di scienze, di scienze della società, di medicina, di diritto, di traduzione e di interpretazione, di economia e di management, nonché del Global Studies Institute e del Centro universitario di informatica.