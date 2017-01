GE: superata nel 2016 la soglia dei 100'000 frontalieri

Poiché i permessi per frontalieri sono validi nella maggioranza dei casi per cinque anni, la cifra in questione comprende anche le persone senza attività, o perché hanno perso il lavoro o perché hanno interrotto volontariamente la loro attività, precisa in una nota odierna l'Ufficio ginevrino della statistica.

Nell'effettivo non sono invece compresi i cittadini svizzeri (anche coloro che possiedono la doppia nazionalità), né i funzionari internazionali che abitano all'estero.

La maggioranza dei titolari di un permesso G risiede nei dipartimenti francesi dell'Alta Savoia (74%) e dell'Ain (19%). Il rimanente 7% abita in altre regioni, quali Savoia, Giura, Rhône, Isère, Doubs, o in altri paesi.

Fra le 4941 partenze (il cui dossier è stato chiuso) registrate nel 2016, 989 riguardano persone domiciliatesi nel cantone di Ginevra, di cui la maggioranza ha ottenuto un permesso di dimora (B). Inferiore al record registrato nel 2015 (1435), questa cifra resta importante, rileva l'Ufficio di statistica.