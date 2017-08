GE: tartaruga a due teste compie 20 anni

Per il rettile bicefalo si tratta di uno straordinario record di longevità: solitamente gli esemplari con questa caratteristica tenuti in cattività muoiono dopo pochi anni.

Per Janus, nata il 3 settembre 1997, sarebbe stato impossibile sopravvivere in natura, sottolinea in una nota odierna il museo, che ospita l'animale da sempre.

Secondo chi se ne prende cura, le due teste hanno personalità differenti: più dominante quella di destra, più flemmatica l'altra. A volte è addirittura possibile vedere le estremità lottare fra loro per una foglia d'insalata.

La piccola testuggine, che si gode ogni giorno un bagno e una seduta di raggi UV per rinforzare il proprio carapace, è già stata visitata nel suo terrario da oltre cinque milioni di visitatori, diventando l'attrazione principale della struttura.