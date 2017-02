Gennaio 2017 terzo più caldo degli ultimi 137 anni

Quello appena trascorso è stato il terzo gennaio più caldo degli ultimi 137 anni, cioè dal 1880, quando si è iniziato a registrare le temperature in modo sistematico. Stando alla Nasa, il termometro globale ha segnato 0,92 gradi centigradi in più rispetto alla media.

I dati diffusi dal Goddard Institute for Space Studies della Nasa, raccolti da 6.300 stazioni meteorologiche sparse per il mondo, mostrano che la temperatura del gennaio 2017 è stata di 0,20 gradi inferiore rispetto al gennaio 2016, che detiene il record con i suoi 1,12 gradi in più della media. Al secondo posto c'è il gennaio 2007 con +0,96 gradi.