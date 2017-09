Gentiloni-Macron-May con giganti web contro terrore online

In un incontro ad alto livello, il premier italiano Paolo Gentiloni, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Theresa May hanno chiesto ai rappresentanti di Google, Facebook, Microsoft e Twitter un maggiore impegno per lo scambio di informazioni 'sensibili' e la rimozione dei contenuti estremisti. Possibilmente nel giro di una-due ore, come ha sollecitato la May, per evitare che si propaghino velocemente nella rete.

"Quello che è emerso chiaramente da molte iniziative che abbiamo fatto quest'anno è che solo attraverso una risposta comune da parte dei governi, del settore privato e della società civile saremo in grado di affrontare il cattivo uso di internet e dei social network da parte dei terroristi", ha osservato Gentiloni.