Georg Fischer prosegue crescita in primo semestre

Il giro d'affari è aumentato del 7% a 1,92 miliardi di franchi, trascinato in particolare dalla forte domanda in Cina, Stati Uniti e diversi mercati europei, indica il gruppo in un comunicato odierno. Senza effetti di cambio e acquisizioni, le vendite sono progredite dell'8%.

Anche l'EBIT è risultato in crescita, per la precisione del 10% a 168 milioni di franchi, con il corrispondente margine all'8,4%.

Per l'insieme dell'anno, la direzione generale mira a una crescita del giro d'affari superiore al previsto. Il risultato dovrebbe così permettere di rispettare gli obiettivi fissati nel quadro della strategia 2020 del gruppo.