George Clooney pronto a tornare in Usa per ragioni sicurezza

Secondo quanto riportato da una fonte ai media Usa, l'attore 56enne ritiene che "la campagna inglese non sia sicura per loro dopo la serie di attacchi terroristici in Gran Bretagna, e preferisce tornare a Los Angeles, in California".

"Appena Amal ha scoperto di essere incinta, Clooney ha assunto degli ex agenti dei Secret Service per valutare tutte le sue proprietà e giudicare il livello di sicurezza", ha precisato la fonte. "La sua dimora di Los Angeles è considerata la più sicura, oltre a trovarsi a pochi minuti da una stazione della polizia".