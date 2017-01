Germania: per Bild Gabriel candidato, ma lui non conferma

E in primo piano i media tedeschi riportano di un incontro oggi in serata, presentato inizialmente come "segreto", dei vertici dei socialdemocratici a Duesseldorf, dove si dovrebbe mettere a punto il piano per la candidatura, attesa ufficialmente per il 29. Ma il protagonista delle speculazioni, che in questi giorni rimbombano nella capitale tedesca, continua a mettere le mani avanti: "Parleremo dei contenuti della campagna elettorale", ha detto, replicando che non si affronterà ancora il capitolo del nome del candidato.

I socialdemocratici sono in ritardo: Angela Merkel ha ufficializzato da tempo - lo ha fatto a novembre - la sua disponibilità per un quarto mandato alla guida del Paese, mettendo fine all'agitazione della sua Cdu. Stando ai rilevamenti popolari, la situazione dell'Spd è avvilente: secondo un sondaggio della settimana scorsa, il partito avrebbe recuperato un punto, restando a un magro 21% dei consensi. La Cdu è al 37%.