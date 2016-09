Germania: blitz polizia, arrestati tre sospetti jihadisti

Lo ha reso noto una portavoce della polizia, aggiungendo che, nel corso di 6 perquisizioni che hanno coinvolto 200 agenti anche delle unità speciali anti-terrorismo, sono stati sequestrati telefonini e documenti.

Secondo informazioni del sito della Welt, le perquisizioni sono avvenute in 3 centri di accoglienza profughi e in alcune abitazioni e gli arrestati sarebbero tre richiedenti asilo siriani su cui penderebbe il sospetto del servizio di sicurezza interno (il Bundesverfassungsschutz) di appartenenza all'Isis. Sempre secondo la Welt, i tre erano da mesi monitorati dalla polizia.

Sui tre - di età compresa fra i 17 e i 26 anni - sta ora indagando la procura federale. Sono sospettati di essere stati inviati in Germania per conto dell'Isis nel novembre 2015 "o per eseguire un compito già assegnatogli o per attendere ulteriori istruzioni", hanno fatto sapere i giudici da Karlsruhe. Al momento, le indagini non hanno però evidenziato che avessero già una missione da compiere.