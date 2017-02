Germania: chiusa moschea 'della gente di Isis' a Berlino

Lo hanno spiegato gli amministratori locali in conferenza stampa. "Fussilet 33" era la moschea frequentata anche da Anis Amri, l'attentatore tunisino del mercatino di Natale.

"Oggi è stato dato un segnale chiaro, per dire che qui non c'è posto per chi promuove la violenza, recluta militanti per lo stato islamico, e fa donazioni per attentati in Siria e Iraq", detto Andrea Geisel, il senatore dell'Interno della capitale tedesca.

"Berlino è una città colorata e tollerante e così deve restare, accogliendo chi fugge dalla persecuzione e dalla guerra", ha aggiunto.