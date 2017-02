Germania: ergastolo dopo sfida auto in centro di Berlino

Dovranno scontare l'ergastolo, che in Germania significa una pena di almeno 15 anni di carcere.

La sentenza fa discutere, per la sua unicità. Per il tribunale che li ha giudicati, i due ragazzi, di 25 e 28 anni, hanno utilizzato le rispettive auto come "armi", come "mezzi in grado di provocare un pericolo pubblico". Pur non avendo intenzione di uccidere nessuno, dovevano metterlo in conto, secondo il giudice. Nell'incidente, accaduto di notte, morì un uomo di 69 anni che si trovava a bordo di una jeep.