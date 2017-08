Germania: Faz; sondaggio metà elettori ancora indecisi

Molti danno la partita elettorale per già vinta in Germania, da Angela Merkel ovviamente. Ma a cinque settimane dalle elezioni, quasi la metà degli elettori, il 46%, sono ancora indecisi su cosa votare.

È quello che ha rivelato a sorpresa un sondaggio della FAZ, svolto dall'istituto di ricerca demoscopica di Allensbach.

È poi un rilevamento dell'istituto Forsa a confermare che tre quarti dell'elettorato, il 76%, dà la partita ormai per vinta dalla Cdu e non ritiene che i socialdemocratici possano recuperare e diventare il partito più forte.

In questo quadro, l'Spd, ancora debole nei consensi, vede un trend in moderatissima ma costante crescita da qualche settimana. Nei risultati del Forsa di questa settimana, per Stern-Rtl, l'Spd guadagna un punto infatti, attestandosi al 24%, mentre la Cdu-Csu ne cede uno, scendendo al 38%: il partito di Frau Merkel mantiene comunque un netto vantaggio di 14 punti.

Dopo gli attentati di Barcellona, guadagnano un punto i populisti di Afd, tornando al 9% in cui si trovavano ad aprile. Al 9% anche la sinistra della Linke, mentre i liberali sono fermi all'8%. I verdi perdono infine ancora un punto, scendendo al 7% e diventando il partito più debole.

I dati sulle preferenze per i leader più amati, mostrano la perdita di un punto per Merkel che col 50% delle preferenze cede un punto a Schulz, che passa al 23%.