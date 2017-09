Germania: Frauke Petry lascia l'AfD

Frauke Petry lascia 'Alternative für Deutschland' (AfD). Lo ha detto a Dresda la ex leader del partito populista di destra tedesco, che ha ottenuto il 12,6% e 94 seggi e si è affermato come terza forza politica in Germania al voto di domenica.

Ieri Frauke Petry aveva annunciato di non voler entrare nel gruppo parlamentare dell'AfD e in una intervista televisiva aveva affermato di volersi proporre come figura guida di "un nuovo inizio di stampo conservatore". Non ha tuttavia chiarito se abbia in mente un nuovo partito.