Germania: gaffe Spd, "Schulz vincitore" prima del duello tv

Che vada bene o no, Martin Schulz ha già vinto il duello televisivo di stasera con Angela Merkel. Almeno stando al suo partito, l'Spd, che ha pubblicato in rete, per errore, un commento all'incontro elettorale che non si è ancora tenuto.