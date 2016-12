Germania: Handelsblatt, nel 2016 Vw può vendere più di Toyota

Proprio nell'anno in cui le conseguenze del dieselgate hanno pesato per danno d'immagine, incertezze strategiche e risarcimenti miliardari, Volkswagen rialza la testa con i numeri. E potrebbe "realizzare un vecchio sogno: superare Toyota nei volumi delle vendite".

Lo scrive l'Handelsblatt, che al tema dedica l'apertura dell'ultimo numero del 2016. C'era da superare l'annunciato obiettivo di Toyota della quota di 10,1 milioni di auto, scrive il quotidiano economico, e le indicazioni sembrano buone: "nei primi undici mesi dell'anno, il gruppo di Wolfsburg ha già venduto quasi 9,4 milioni di autovetture". E gli affari sono andati bene anche a dicembre. Secondo gli esperti Vw dovrebbe farcela, raggiungendo alla fine la cifra di "10,2 milioni di auto vendute".

Questo dimostra "che il dieselgate ha danneggiato la casa automobilistica solo entro certi limiti", conclude l'Handelsblatt, che tuttavia non dissipa del tutto le ombre per il futuro: il boom di vendite in Cina ha permesso di "bilanciare" perdite su altri mercati, "ma il governo di Pechino punta ora all'elettromobilità", che sarà il futuro di Vw, ma al momento "non è certo un suo punto di forza".