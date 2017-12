Germania: incontro vertici Unione e Spd per tabella marcia

I vertici di Cdu, Csu e Spd si sono incontrati stamani per mettere a punto la tabella di marcia dei colloqui consultivi per la Grosse Koalition, che inizieranno a gennaio.

Nei giorni scorsi i socialdemocratici hanno dato il via libera alle consultazioni preliminari, che si svolgeranno nelle prime settimane del nuovo anno.

Per le vere e proprie trattative bisognerà aspettare il congresso di partito straordinario dell'Spd, che ieri è stato rimandato di una settimana al 21 gennaio. Nonostante le spinte della cancelliera, per una formazione del governo "veloce", non si prevede un nuovo esecutivo prima di Pasqua.