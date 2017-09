Germania: indice Zew balza oltre attese in sfida a supereuro

L'indice Zew sulla fiducia degli investitori in Germania è balzato a settembre a quota 17 punti dai 10 di agosto, superando ampiamente le attese per un rialzo più moderato a 12 punti.

Lo comunica l'omonimo istituto di ricerca economica: secondo il presidente Achim Wambach l'indice, che segnala le attese per l'economia nei prossimi sei mesi, segnala che "le preoccupazioni per il recente apprezzamento dell'euro, per ora, sono in secondo piano".