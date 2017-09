Germania: Merkel, siamo di fronte a nuova tappa sviluppo

Si è trattato dell'ultima seduta prima delle elezioni del 24 settembre.

"Stiamo bene ma non dobbiamo sederci", ha affermato la cancelliera, ricordando che dalla situazione di malato d'Europa la Germania, grazie all'agenda 2010, è diventata "motore di cresciuta" e un paese dall'alto tasso di occupazione, che ha "grande riconoscimento in Europa". Il mondo non dorme, si sviluppa velocemente e la Germania non in tutti i campi è in pole position. "C'è molto da fare", ha aggiunto, citando la sfida della digitalizzazione.