Germania: morto ex presidente Repubblica Roman Herzog

L'ex presidente tedesco Roman Herzog è morto all'età di 82 anni. Lo scrive l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Herzog è stato in carica dal 1994 al 1999, ed è stato il primo presidente entrato in carica dopo la riunificazione tedesca.

Politico della Cdu, nato in Baviera a Lanzhut il 5 aprile del 1934, Herzog era un giurista, e prima di arrivare a Bellevue era stato docente alla Freie Universitaet di Berlino, e presidente della Corte costituzionale.

Fu lui a incitare la Germania alle riforme, ed è rimasto famoso il discorso "della scossa", pronunciato nel 1997, in cui disse appunto: "La Germania ha bisogno di una scossa". Herzog criticò successivamente anche l'atteggiamento dei suoi concittadini: "Il popolo non si muove". Ci sarebbe una certa prontezza alle riforme, aggiunse, "ma c'è bisogno di una guida politica, di un vero carisma, per mobilizzarle".

Oggi si è spento a Berlino, come confermato dalla presidenza della Repubblica.