Germania: Olocausto, più alto numero ebrei tedeschi uccisi

Secondo l'articolo, quasi il 90% venne ucciso nei campi di sterminio a est, gli altri persero la vita all'interno dei vecchi confini del Reich.

Gli ebrei tedeschi, a differenza di quelli che vivevano in altri Stati poi conquistati dalle truppe di Hitler, poterono contare su tempi più lunghi per preparare la fuga e questo, secondo Nicolai Zimmermann dell'archivio federale, spiega il numero di morti inferiore rispetto agli ebrei degli altri Paesi: "in Grecia sopravvisse solo il 18% della comunità ebraica, in Germania il 73%".

In tutto circa sei milioni di ebrei perirono durante l'Olocausto, tra cui un milione e mezzo di bambini, ha concluso lo Spiegel.