Germania: programma Afd, 'via migranti, Deutschland first'

Sigillare la rotta mediterranea dal 1 settembre per tutti i migranti. Abolire o comunque riformare radicalmente il diritto d'asilo. E reintrodurre i controlli nazionali in modo permanente.

È questo, in sintesi, in tema di immigrazione, il programma elettorale del partito di estrema destra Afd, presentato oggi a Berlino. "Deutschland first", è lo slogan, dicono decisi i populisti tedeschi.

Leggere sfumature contraddistinguono i due candidati alla cancelleria. Alice Weidel prevede "un ritorno con le navi in Tunisia, Marocco o Algeria, se la situazione libica è troppo insicura". Mentre Alexander Gauland, più drastico, archivia la questione senza giri di parole: "Chi arriva in Europa dalla Libia, deve anche aspettarsi di tornare in Libia".

Alla marina tedesca, che dovrebbe supportare in futuro quella italiana, e alla guardia costiera libica, il compito di "frenare l'immigrazione illegale" e riportare chi tenta di entrare in Europa "nei centri per i richiedenti asilo, da istituire nelle città nordafricane".

Dall'1 settembre, secondo il programma dell'Afd, anche le richieste di asilo dovranno essere inoltrate dagli stati africani e non più, come accade oggi, direttamente sul territorio europeo. Anche il diritto d'asilo, così com'è previsto nella costituzione tedesca, deve essere radicalmente abolito, nelle intenzioni dell'Afd.

Infine si chiede di reintrodurre i controlli ai confini nazionali in modo permanente, finché il problema delle frontiere esterne non sarà risolto.