Germania: proiezioni finali; Cdu-Csu a 32,9%, Spd 20,8%

I liberali della Fpd è al 10,4% (+5,6%); i Verdi al 9,0% (+0,6%) e la Linke 9,0% (+0,4%). Se queste proiezioni fossero confermate dai risultati finali, questa sarebbe la nuova divisione dei seggi in Parlamento: Cdu-Csu 238, socialdemocratici 148, AfD 95, liberali 78, Linke 66, Verdi 65.

Centinaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Colonia e Francoforte per protestare contro l'ingresso di Afd nel Parlamento tedesco. Nella prima città sono stati circa 400 i manifestanti, nell'ambito di una campagna nazionale intitolata "Il nazionalismo non è un'Alternativa", mentre a Francoforte hanno manifestato in 300.