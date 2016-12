Germania: regalo a Merkel, profughi scatenano azione polizia

È accaduto a Naunheim, in Renania-Palatinato, nella Germania occidentale, come riferisce la Dpa.

I due uomini, padre e figlio, si erano recati presso un'agenzia postale in un distributore di benzina per consegnare il pacco per la cancelliera. "L'addetta si è allarmata, anche in conseguenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi", ha detto un portavoce della polizia del paese.

Nove agenti con cani anti-esplosivo sono giunti sul posto, hanno isolato la stazione di servizio e hanno ispezionato il pacco sospetto, senza trovare traccia di esplosivo.

Il regalo era rappresentato da una scultura realizzata dal padre che simboleggia il legame con la Germania. Un ringraziamento alla cancelliera per l'opportunità di poter restare in Germania, scrive la Dpa. I due richiedenti asilo dovranno ora trovare un'altra soluzione per far recapitare l'omaggio alla cancelleria.