Germania: salafita arrestato, in passato vicino a neonazisti

Fino al 2013 frequentò gli ambienti neonazisti e in alcuni video inveiva contro i musulmani il sospetto terrorista salafita, arrestato in settimana vicino Gottinga con l'accusa di voler compiere un attentato a poliziotti o soldati.

Lo riferisce Der Spiegel online, citando proprie informazioni. Il giovane, cui il sito del settimanale dà il nome di Sascha L., si sarebbe dunque radicalizzato molto velocemente perché fino a 4 anni fa compariva in video su un canale di YouTube nei quali accusava i musulmani di voler importare la Sharia in Germania e invitava gli eventuali spettatori a evitare di fare amicizia con loro. Era anche noto alle autorità per appelli ad azioni contro i migranti.

Der Spiegel online aggiunge che Sascha L. si sarebbe poi nel 2014 convertito all'islam, come risulta da un procedimento nei suoi confronti perché aveva diffuso su internet il simbolo dell'Isis.