Germania: sondaggio Forsa, AfD diventa terzo partito con 11%

Supererebbero infatti la Linke, che invece perde un punto attestandosi al 9,5%, secondo le rivelazioni dell'istituto Forsa per RTL-Stern.

Invariati i dati per l'Unione Cdu-Csu, che si posiziona al 36% dei consensi, comunque 5,5 punti meno delle precedenti elezioni. In lieve calo i consensi per l'Spd, che cede un punto, scendendo al 22%. I liberali dell'Fdp si collocano, come la Linke, al 9,5%, mentre i Verdi peggiorano, al 7%.

Due le maggioranze possibili secondo questo scenario: una riedizione della Grosse Koalition, con Unione e Spd, oppure una coalizione "Giamaica", cioè Unione-Verdi-Liberali.