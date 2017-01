Germania: in spiaggia migliaia di 'ovetti' sorpresa

Per gli abitanti di Langeoog è stata una sorpresa nella sorpresa, anche perché - scrive la stampa internazionale - poco dopo sono cominciati ad arrivare dal mare anche giocattoli Lego.

Il mistero stato presto svelato dalle autorità: una nave da carico battente bandiera danese proveniente dalla Cina e diretta al porto tedesco di Bremerhaven aveva perso cinque container carichi di giocattoli qualche giorno prima a causa della tempesta Alex e il vento e le correnti hanno fatto il resto.

"È stato divertente, soprattutto per i bambini", ha detto un residente del luogo al tabloid tedesco Bild. Tuttavia, quando le onde hanno cominciato a portare anche i giocattoli Lego il sindaco dell'isola, Uwe Garrels, non ha nascosto la sua frustrazione: "Ciò non è più divertente - ha detto -. È molto dannoso per l'ambiente ed estremamente pericoloso per gli animali".