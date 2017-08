Germania: torna il 'ministro-copione' zu Guttenberg

Era andato via con la coda fra le gambe da "ministro-copione", sei anni fa. Ora, l'ex stella nascente della Csu bavarese, Karl-Theodor zu Guttenberg, torna in campo.

Dopo essersi auto-inflitto un esilio negli Stati Uniti d'America l'ex ministro lotta nella campagna elettorale tedesca per il partito "la mia famiglia". La prima uscita pubblica è stata ieri sera a Kulmbach, il suo collegio elettorale del tempo che fu. Accoglienza calda, sala affollata, secondo i media tedeschi che ne riferiscono.

Il nobile zu Guttenberg lasciò il suo incarico di ministro della Difesa del Gabinetto di Angela Merkel e la politica nel 2011, a causa del polverone che si era scatenato sulla sua tesi di dottorato in giurisprudenza, che risultò un plagio "voluto". Fu lui stesso ad ammettere di aver copiato, per far fronte allo stress.

Ritenuto una giovane "promessa" del partito gemello bavarese della Cdu di Angela Merkel - all'epoca era al suo secondo incarico al governo (era già stato, per pochi mesi, ministro dell'Economia) e aveva 39 anni - zu Guttenberg non è stato l'unica vittima del tormentone delle tesi copiate: anche la ministra dell'istruzione Annette Schavan, cara amica di Angela Merkel, nel 2013, dovette lasciare il suo posto dopo aver visto ritirare il suo titolo di dottorato con la stessa accusa.